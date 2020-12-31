Политолог прокомментировал заявление Порошенко о спецоперации в Белоруссии

Нестабильная ситуация на Украине привела к необходимости ярких заявлений политиков. К ним относится и недавнее заявление бывшего украинского лидера Петра Порошенко, что именно он еще в 2018 году инициировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии, которое произошло летом 2020 года. Об этом сообщил в четверг, 31 декабря, директор института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников Пятому каналу.

По словам эксперта, выступление украинских политиков — это либо попытка напомнить о себе, либо обезопасить от возможных нападок, уголовных дел и преследований.

«Или возможность выстроить новую конфигурацию, для того чтобы начать новую борьбу за власть, которая, кажется ряду украинских политиков, вот-вот может снова оказаться конкурентной. Так что это ни в коем случае не констатация какого-то реального факта. Это суета вокруг дивана или схватка под ковром», — привели слова политолога на портале телеканала.

Солонников подчеркнул, что на текущий момент на Украине весьма нестабильная ситуация, которая побуждает политиков выступать с подобными яркими заявлениями, попытками активных действий и созданию «нового лица» для себя и своих сторонников.

«Порошенко пытается показать, что он активный деятель нынешних политических процессов и атака на него — это атака на активную позицию Украины. Если будет атака на него, значит, это Москва мстит ему за его акции. За его проекты. Попытка таким образом как-то подстелить соломку, сделать себе подушку безопасности», — отметил он.

Ранее, 31 декабря, Порошенко назвал себя инициатором операции против россиян в Белоруссии. По его словам, спецоперацию сорвали «конкретные лица». Экс-президент Украины обвинил их в государственной измене. Кроме того, он призвал создать следственную комиссию, чтобы допросить всех участников процесса.