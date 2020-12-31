Лукашенко заявил о возможной демографической катастрофе в Белоруссии

В Белоруссия случится катастрофа, если не решится демографическая проблема, при этом численность населения должна вырасти до 20 млн человек. Об этом в четверг, 31 декабря, заявил президент республики Александр Лукашенко, часть его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Самая большая проблема в стране — демографическая. Поэтому всё для детей, и материнский капитал был продлен, и квартиры. Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что населения в Белоруссии недостаточно, поэтому часто говорят, что страна маленькая.

«Что такое 9,5 млн или 10 млн? Это ничто. На первом этапе нам миллионов 15, и до 20 дотягивать. Тогда мы будем как Европа по плотности населения», —добавил Лукашенко.

От отметил, что льготы в вопросе о детях сокращать не планируется. По словам белорусского лидера, власти не вели речи о том, «чтобы декретный отпуск убрать, сократить».

Ранее в этот день белорусский лидер назвал себя дежурным по стране на Новый год. Он подчеркнул, что является непьющим человеком и будет новогоднюю ночь проводить «как обычно».