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Умер французский актер и режиссер Робер Оссейн

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Французский актер, режиссер и художественный руководитель парижского театра «Мариньи» Робер Оссейн скончался в возрасте 93 лет, сообщил журнал Le Point 31 декабря.

Уточняется, что комик и режиссер умер от COVID-19 в больнице «через несколько часов после того, как задул свои 93 свечи» — накануне он отметил день рождения.

Робер Оссейн родился в Париже в музыкальной семье — его отцом был скрипач и композитор Андре Оссейн.

Благодаря матери, комедийной актрисе и пианистке Анне Минковской, Оссейн с детства хорошо говорил по-русски. С пятнадцати лет занимался в театральной студии, много выступал на сцене. Особую популярность имел в «театре ужасов» — «Гран-Гиньоль», где был постановщиком ряда спектаклей.

В кино дебютировал в 1954 году фильме «Набережная блондинок», а в 1955 году снял свой первый фильм «Негодяи отправляются в ад».

Оссейн играл во многих фильмах, одним из которых стала картина «Преступление и наказание» Жоржа Лампена, где он сыграл «французского Родиона Раскольникова» — Рене Брюнеля. Самый большой успех имел в роли графа Жоффрея де Пейрака в экранизациях Бернара Бордери пяти романов Анн и Серж Голон об Анжелике, где его партнершей стала французская актриса Мишель Мерсье.

Награжден Орденом Почетного легиона и орденом «За заслуги».

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