Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год

Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили Новый 2021 год.

В частности, Петропавловск-Камчатский к Новому году украсили световыми фигурами и арт-объектами. Главную ель традиционно поставили возле стелы «Город Воинской Славы».

Кроме того, с вечера 31 декабря в Петропавловске была праздничная программа. Среди собравшихся разыграли призы. Для жителей Анадыря тоже подготовили концерт на центральной площади, который завершился фейерверком.

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, отметил, что год был трудным, но пройден с достоинством. Он предложил помечтать о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав им удачи, успеха и мира.

В 16:00 по московскому времени Новый год встретят на Сахалине.