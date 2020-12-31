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Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год

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Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили Новый 2021 год.

И там, и тут передают: как звезды отметят Новый год
«Известия» попросили известных актеров поделиться планами на 31 декабря

В частности, Петропавловск-Камчатский к Новому году украсили световыми фигурами и арт-объектами. Главную ель традиционно поставили возле стелы «Город Воинской Славы».

Кроме того, с вечера 31 декабря в Петропавловске была праздничная программа. Среди собравшихся разыграли призы. Для жителей Анадыря тоже подготовили концерт на центральной площади, который завершился фейерверком.

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, отметил, что год был трудным, но пройден с достоинством. Он предложил помечтать о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав им удачи, успеха и мира.

В 16:00 по московскому времени Новый год встретят на Сахалине.

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