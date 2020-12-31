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Около 1,5 тыс. спасателей будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь

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Приблизительно 1,5 тыс. сотрудников МЧС и более 400 единиц техники будут дежурить для устранения возможных происшествий в новогоднюю ночь в Москве. Об этом сообщили в четверг, 31 декабря, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

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«Более 250 пожарных, спасателей и добровольцев будут следить за пожарной безопасностью <…> Для ликвидации последствий возможных происшествий в столице на дежурстве находятся порядка 1,5 тыс. человек и более 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники», — говорится в сообщении.

МЧС выставит специальные наряды в составе 60 человек и 11 единиц пожарно-спасательной техники на площадках, где запланирован запуск высотных фейерверков.

«При подготовке к главной ночи года столичным управлением проведен комплекс организационно-профилактических мероприятий, в частности, на площадках фейерверочных показов. С лицами, ответственными за пожарную безопасность, проведены консультации с разъяснением соответствующих норм и требований», — рассказали в пресс-службе.

По всей России безопасность в новогодние праздники будут обеспечивать около 90 тыс. сотрудников МЧС. Отмечается, что особенное внимание будет уделяться местам большого скопления людей. В МЧС подчеркнули, что в 2020 году в период с 1 по 10 января было зафиксировано почти 7 тыс. пожаров, при которых 383 человека погибли и 251 пострадал.

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