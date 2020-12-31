Парк лесопожарной техники в Оренбуржье будет обновлен на 60%

Технику на сумму 101 млн рублей приобретут для борьбы с природными пожарами в Оренбургской области.

Закупка позиционируется именно как приобретение лесопожарной техники, передает ресурс 56orb.ru. К новому пожароопасному сезону будет на 60% обновлен парк техники для борьбы с пожарами, в том числе будут закуплены тяжелые тракторы, которых не хватало летом 2020 года.

Тогда горела не только степь, но и лесные насаждения. Для борьбы со стихией приходилось привлекать авиацию.