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Путин заявил о достойном прохождении трудного 2020 года

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Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам отметил, что год был трудным, но пройден с достоинством.

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В традиционном новогоднем обращении, которое первыми увидели жители Камчатского края, глава государства поблагодарил соотечественников за единение, которое позволяет сохранять чувство локтя, помогает России «быть одной большой семьей», передают «Вести».

«Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей», — отметил Путин.

Но также уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения, подчеркнул президент.

«Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков», — резюмировал российский лидер.

Президент предложил помечтать о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто дорог, для всей страны».

Президент добавил, что искренне желает всем россиянам крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям.

Накануне Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством.

В частности, он поздравил действующего американского лидера Дональда Трампа и избранного президента США Джо Байдена. Российский лидер выразил надежду на укрепление отношений государств на глобальном уровне.

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