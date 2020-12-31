Усиленный режим работы введен для спасателей в Якутии

В Якутии силы и средства МЧС перевели на усиленный режим работы. Он будет действовать с 31 декабря по 11 января.

Обеспечивать безопасность будут более 750 человек и 240 единиц техники на более чем 90 новогодних мероприятиях в республике. Об этом сообщает ИА SakhaNews. Под особый контроль взяты все места массового скопления людей.

Специалисты усилили разъяснительную работу с населением по поводу мер пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, а также систем обогрева.

При чрезвычайных происшествиях жителей Якутии просят звонить по телефонам «101» или «112».

Ранее сообщалось, что на особый режим работы перешли энергетики в Приморском крае. Нагрузка на электросети повысилась в период морозов.