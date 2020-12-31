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Кирпичная стена обрушилась на автомобили в Липецке

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Вечером 30 декабря в районе старых проходных НЛМК в Липецке обрушилась кирпичная стена. Ее обломки повредили несколько припаркованных у нее автомобилей, принадлежавших сотрудникам предприятия.

Как рассказали LipetskMedia в пресс-службе НЛМК, причиной обрушения стал прорыв трубопровода технического водоснабжения. Аварию быстро ликвидировали, однако вода все-таки успела подмыть основание стены. Компания рассматривает вопрос материальной компенсации сотрудникам, чье имущество пострадало.

В конце ноября конструкция крана обрушилась и упала на дом, расположенный на Савинский набережной в Москве. В результате происшествия пострадал рабочий, он был госпитализирован. Также отмечается, что соседний дом поврежден.

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