Кирпичная стена обрушилась на автомобили в Липецке

Вечером 30 декабря в районе старых проходных НЛМК в Липецке обрушилась кирпичная стена. Ее обломки повредили несколько припаркованных у нее автомобилей, принадлежавших сотрудникам предприятия.

Как рассказали LipetskMedia в пресс-службе НЛМК, причиной обрушения стал прорыв трубопровода технического водоснабжения. Аварию быстро ликвидировали, однако вода все-таки успела подмыть основание стены. Компания рассматривает вопрос материальной компенсации сотрудникам, чье имущество пострадало.

В конце ноября конструкция крана обрушилась и упала на дом, расположенный на Савинский набережной в Москве. В результате происшествия пострадал рабочий, он был госпитализирован. Также отмечается, что соседний дом поврежден.