«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье

Синоптики продлили предупреждение о гололеде на территории Московской области. «Желтый» уровень опасности будет действовать от утра 2 января 2021 года.

Предупреждение продлили специалисты Росгидрометцентра. Помимо Московской области, гололед возможен в других регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

30 декабря в столичном регионе прошел ледяной дождь. Энергетики перешли на повышенный режим готовности. Погода привела к перебоям в аэропортах. Сотни москвичей могут встретить Новый год в Домодедово, где задержали 78 рейсов и отменили три. Взлетно-посадочную полосу обрабатывают реагентами.

После Нового года в Москву придет русская зима. Первые дни 2021 года температура сохранится без значительных изменений от минус 2 градусов до 2 градусов тепла. Уже в середине следующей недели пройдет небольшой снег и подморозит до –3...–5. Морозы ожидаются к Рождеству.