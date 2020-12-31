Джазовый музыкант Клод Боллинг умер в возрасте 90 лет

Французский джазовый пианист и композитор Клод Боллинг умер в возрасте 90 лет во Франции. Об этом сообщила газета Le Monde 31 декабря.

По информации издания, музыкант скончался от различных патологий 29 декабря в больнице Сен-Клу к западу от Парижа.

Боллинг родился в Каннах в 1930 году. Он создал свой первый оркестр в 16 лет, а в 18 записал свой первый альбом. Учился в консерватории Ниццы, а затем в Париже.

Как последователь Дюка Эллингтона, известного американского джазового композитора, Боллинг создал джазовый биг-бенд в 1956 году, который просуществовал до середины 2010-х годов. Он внес значительный вклад в традиционный джаз конца 1960-х и написал более ста произведений. Большинство из созданного — мелодии для французских фильмов, начиная с музыки для документального фильма о Каннском кинофестивале в 1957 году и мелодии из фильма «Борсалино» с участием Алена Делона и Жан-Поля Бельмондо.

Французская актриса Брижит Бардо в своем сообщении в Twitter написала, что Боллинг ушел, унося с собой ее юность и 60 лет верной дружбы, радости жизни и веселые песни.