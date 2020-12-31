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Алиев заявил о создании РФ и Турцией центра по Карабаху

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Совместный российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе создадут в ближайшие две недели. Об этом заявил в четверг, 31 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире гостелеканала АзТВ.

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«В ближайшие 10 дней — максимум две недели этот мониторинговый центр будет готов», — сказал Алиев, принимая турецкую военную делегацию во главе с министром обороны Хулуси Акаром.

Он отметил, что Азербайджан выполняет свои обязательства по вопросу создания наблюдательного центра. По словам Алиева, Баку сейчас строит центр, который будет находиться в Агдамском районе.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что российско-турецкий центр по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе начнет свою работу в ближайшее время. Он обратился по телефону к турецким военным, которые будут работать в мониторинговом центре, и пожелал им успехов в предстоящем деле.

1 декабря Москва и Анкара завершили переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху и подписали соглашение по порядку развертывания и функционирования совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий. На следующий день глава турецкого министерства обороны заявил, что военные Турции и России в ближайшее время приступят к выполнению своих обязанностей в совместном центре по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе.

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