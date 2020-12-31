Ксения Собчак подвела итоги уходящего года фотографией из гроба

Телеведущая Ксения Собчак поблагодарила 2020 год за время, проведенное с сыном, и за «год интереснейшей журналистики». Она подвела итоги года, опубликовав фото в гробу в Instagram.

«Спасибо за время с Платоном и за зум вместо пробок, спасибо за год интереснейшей журналистики:

я стала самым цитируемым журналистом 2020 года (главного портала аналитики @medialogia), и для меня это действительно важный профессиональный показатель», — написала она.

Собчак отметила, что, несмотря на все трудности, год «сложился» и «задал неплохую планку». Она рассказала о том, что возглавила несколько рейтингов, в частности самых успешных блогеров по подсчетам Forbes, и вошла в топ-5 «40 самых успешных звезд России до 40». Кроме того, Собчак рассказала, что увеличила аудиторию своего шоу «Осторожно: Собчак» и открыла ресторан.

«По логике событий к нам должны прилететь инопланетяне», — подытожила телеведущая и поздравила подписчиков с наступающим Новым годом.

Ранее, 29 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уходящий год «нервным» и «заслуживающим двойки».

По его мнению, человечество еще не осознало в полной мере последствий 2020 года, а они «будут плохие». Тем не менее, по словам Пескова, уходящий год дал силы для борьбы с этими последствиями. «Мы теперь более или менее понимаем, как это делать», — подытожил представитель Кремля.