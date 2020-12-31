Прямой эфир
Мир
Жителей Чехии призвали не выходить на улицу в новогоднюю ночь из-за COVID-19
Мир
Лукашенко заявил о возможной демографической катастрофе в Белоруссии
Общество
Мишустин продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных
Общество
Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год
Мир
Умер французский актер и режиссер Робер Оссейн
Общество
Путин заявил о достойном прохождении трудного 2020 года
Мир
Санду назначила врио премьер-министра Молдавии
Мир
Зеленский призвал украинцев покупать газ у «Нафтогаза»

Ксения Собчак подвела итоги уходящего года фотографией из гроба

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущая Ксения Собчак поблагодарила 2020 год за время, проведенное с сыном, и за «год интереснейшей журналистики». Она подвела итоги года, опубликовав фото в гробу в Instagram.

Проверка на прочность: Москва подводит итоги года
Как столица выходила из кризиса и продолжала развиваться

«Спасибо за время с Платоном и за зум вместо пробок, спасибо за год интереснейшей журналистики:
я стала самым цитируемым журналистом 2020 года (главного портала аналитики @medialogia), и для меня это действительно важный профессиональный показатель», — написала она.

Собчак отметила, что, несмотря на все трудности, год «сложился» и «задал неплохую планку». Она рассказала о том, что возглавила несколько рейтингов, в частности самых успешных блогеров по подсчетам Forbes, и вошла в топ-5 «40 самых успешных звезд России до 40». Кроме того, Собчак рассказала, что увеличила аудиторию своего шоу «Осторожно: Собчак» и открыла ресторан.

«По логике событий к нам должны прилететь инопланетяне», — подытожила телеведущая и поздравила подписчиков с наступающим Новым годом.

Ранее, 29 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уходящий год «нервным» и «заслуживающим двойки».

По его мнению, человечество еще не осознало в полной мере последствий 2020 года, а они «будут плохие». Тем не менее, по словам Пескова, уходящий год дал силы для борьбы с этими последствиями. «Мы теперь более или менее понимаем, как это делать», — подытожил представитель Кремля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020