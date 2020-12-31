Лукашенко назвал себя дежурным по стране на Новый год

Белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг, 31 декабря, рассказал, как проведет новогоднюю ночь, назвав себя дежурным по стране, передает агентство БелТА.

По его словам, он не употребляет спиртное, а так как в этот праздник «пьют все», хоть один ответственный за страну человек должен быть трезвым.

«Новый год я проведу, как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий», — сказал он.

Лукашенко отметил, что это не пиар с его стороны, так как он всегда находится на посту в главные праздничные дни, и в этот раз он надеется, что посмотрит свое собственное обращение к белорусскому народу, которое, по его словам, создано в необычном формате.

«Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу», — заключил он.

Ранее в этот же день стало известно, что один из мировых лидеров, президент США Дональд Трамп, вероятно, встретит Новый год не так, как обычно. Как сообщали СМИ, американский лидер может пропустить ежегодную новогоднюю вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида и вернуться в Вашингтон раньше, чем ожидалось.

Отмечалось, что гостям уже объявили о присутствии на вечеринке главы Белого дома, а решение пропустить это мероприятие нехарактерно для Трампа.