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В Елабуге запустили цех сварки кузовов для автомобилей Aurus

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На российском заводе Sollers в Елабуге запустили линию сварки кузовов для отечественных премиальных автомобилей Aurus. Об этом 31 декабря сообщает «Авторевю».

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Отмечается, что монтаж сварочного оборудования на предприятии начался в ноябре, а 15 декабря была проведена сварка первого тестового кузова.

Производство автомобилей Aurus в Елабуге будет происходить по полному циклу: здесь также готовят штамповочное производство, сборку двигателей и окраску кузовов.

В марте сообщалось, что первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей будут выпущены в мае 2021 года. В этот же день гендиректор компании Адиль Ширинов рассказал, что Aurus собрал уже более 700 предзаказов. Он пояснил, что 65 из них находятся в преддоговорной стадии.

Проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

18 августа сообщалось, что Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) запатентовал дизайн внедорожника Aurus Komendant.

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