После Нового года в Москву придет русская зима

Русская зима придет в Москву после Нового года к Рождеству. Об этом сообщили в четверг, 31 декабря, в центре погоды «Фобос».

Согласно прогнозу, в новогоднюю ночь температура составит от минус 1 градуса до нуля. В Москве возможно образование гололедицы.

Первые дни 2021 года температура сохранится без значительных изменений от минус 2 градусов до 2 градусов тепла. Ожидаются небольшие осадки.

«Последующие прогнозы обещают москвичам и гостям столицы возвращение русской зимы. Уже в середине следующей недели пройдет небольшой снег и подморозит до –3...–5. Ну а далее столицу практически точно в соответствии с народным календарем ждут рождественские морозы. В праздничный день будет около –8...–10», — привели прогноз синоптиков на телеканале «Москва 24».

Накануне, 30 декабря, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что погода в первые дни 2021 года в европейской части России будет переменчивой из-за противостояния циклона и антициклона. Он отметил, что в столице столбики термометров будут держаться около нулевой отметки, а в первые дни января опустятся на 1–2 градуса.