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Лукашенко заверил, что не будет председателем Всебелорусского народного собрания

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет председателем Всебелорусского народного собрания, чтобы удержать власть.

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«Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Главой государства будет президент», — приводит 31 декабря слова Лукашенко агентство «БелТА».

Он назвал «глупостью полной» мнение о том, что у него есть цель продлить время пребывания у власти.

Кроме того, глава Белоруссии отметил, что «бешеные полномочия» на Всебелорусское народное собрание возлагать никто не собирается.

«Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Главой государства будет президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие», — подчеркнул Лукашенко.

28 декабря белорусский лидер подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году. В ходе собрания будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. В общей сложности на собрание приглашения получили 2,7 тыс. человек.

8 декабря Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно быть конституционным органом. Также глава государства добавил, что повестка собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Помимо этого, Лукашенко предложил избирать делегатов на пятилетний срок, добавив, что их роль будет выше по сравнению с тем, что было раньше.

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