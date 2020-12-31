В Китае одобрили вакцину Sinopharm

В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm. Эффективность препарата оценивают почти в 79,5%. После иммунизации у пациентов выработались антитела, сообщает телеканал «Известия». Теперь ученым предстоит следить за продолжительностью и эффективностью вакцины. Ученые отследят, как долго вакцина будет влиять на организм.

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