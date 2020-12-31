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Бесплатные видеоуроки для самозанятых запустят в Тюменской области

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В Тюменской области в следующем году реализуют 45 региональных проектов, которые включены в разные нацпроекты. В частности, программу «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» запустят в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Региональное инвестиционное агентство совместно с центром «Мой бизнес» организовали бесплатный видеокурс, где можно узнать о том, как стать самозанятым, как организовать рабочий процесс, бухгалтерию и как продвигать товары. На 25 лекциях разобраны подробные примеры и даны разъяснения, передает портал «Наш город». Кроме того, в Тюменской области уже действует льготная программа финансовой поддержки самозанятых «Микрозаймы для самозанятых», в рамках которой на развитие своего бизнеса дается до 500 тыс. рублей на срок до двух лет.

В декабре во время круглого стола, прошедшего в режиме онлайн, губернаторы российских регионов рассказали о том, что им удалось сохранить социальную направленность бюджета на 2021 год, несмотря на учиненные пандемией коронавируса трудности. Среди приоритетов, на которые регионы ориентируются при принятии бюджетов, — поддержка семей, малого и среднего бизнеса, реализация нацпроектов.

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