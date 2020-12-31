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Массовые мероприятия отменили в новогоднюю ночь в Ставрополе

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В Ставрополе в Новый год не будет никаких мероприятий с участием людей. Речь идет и о 31 декабря, и о 1 января. При этом власти не намерены запрещать жителям гулять и праздновать.

Как рассказали NewsTracker в мэрии города, в новогоднюю ночь в столице края праздничную атмосферу будет создавать музыкальное сопровождение на площади Ленина. На ней, а также на Александровской площади организуют трансляцию поздравления с Новым годом и Рождеством президента России.

Также в мэрии предупредили горожан и гостей города о том, что, собираясь встречать бой курантов на площади в большой компании, необходимо надеть маски.

30 декабря сообщалось, что в Ставропольском крае в период новогодних каникул 250 медицинских бригад будут приезжать по вызовам. Больницы и поликлиники будут принимать пациентов с жалобами 2, 4, 5, 6, 8, 9 января.

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