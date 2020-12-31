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Порошенко назвал себя организатором задержания 33 россиян в Белоруссии

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Операция по задержанию 33 россиян в Белоруссии, произошедшая летом 2020 года, была инициирована еще в 2018 году экс-президентом Украины Петром Порошенко. В этом он признался в четверг, 31 декабря, в эфире украинского «Пятого канала».

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Он подчеркнул, что тогда он являлся Верховным главнокомандующим украинских Вооруженных сил. Однако два года назад, по словам бывшего украинского лидера, спецоперация не удалась, так как ее сорвали «конкретные лица», которые, по его мнению, тем самым совершили государственную измену.

Группу россиян задержали в Белоруссии в конце июля — незадолго до президентских выборов в республике. Тогда же сообщалось, что задержанные якобы являются сотрудниками ЧВК «Вагнер», пишет НСН.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание россиян Белоруссии провокацией со стороны третьего государства. В Москве заявили, что задержанные граждане направлялись в Стамбул, но опоздали на самолет. Их заподозрили в подготовке теракта. В отношении них было возбуждено соответствующее уголовное дело.

О том, что произошедшее в республике было совместной операцией украинских и американских спецслужб, 27 августа подтвердил президент России Владимир Путин. Российский лидер уточнил, что задержанных россиян заманили в республику, предлагая им легальную работу, а в итоге выставили их «возможной ударной силой», приехавшей в Белоруссию для раскачивания ситуации в ходе президентской гонки в стране.

В сентябре стало известно, что Украина уже отрабатывала подобные провокации в Донбассе, чтобы провернуть эту схему в Белоруссии, уточнил сотрудник компетентного ведомства. Кроме того, он привел новые доказательства причастности украинского истеблишмента к провокации в Белоруссии и раскрыл схему ее осуществления.

При этом уточнялось, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) знали об операции украинских спецслужб. Цель «миссии» могла изменить именно американская сторона на последнем этапе.

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