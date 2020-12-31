Жириновский предложил новое место для памятника Аленке

Памятник Аленке, который демонтировали в Нововоронеже по просьбе местных жителей, можно установить на новом месте — в Москве. Такое предложение в четверг, 31 декабря, внес лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы готовы установить «Аленку» во дворе Института мировых цивилизаций, рядом с моей скульптурой, созданной Зурабом Церетели», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. По преданию, Аленка основала населенный пункт, но ее убил разбойник Кудеяр.

Стоимость монумента составила 1 млн рублей, бюджетных средств на него потрачено не было. Местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием.

В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник. Решение о его доработке или создании абсолютно нового памятника будет принято по итогам собрания, в котором примут участие чиновники, скульпторы, члены общественной организации.

23 декабря замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова сообщила, что демонтированный памятник Аленке не вернут на прежнее место, его рекомендовано выставить на аукцион. По словам замглавы администрации города, арт-объект находится в собственности у городского совета ветеранов города.