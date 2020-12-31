Названы последствия отключения России от системы платежей SWIFT

Возможное отключение Российской Федерации от платежной системы SWIFT повлечет проблемы в международных расчетах, но и американской стороне эта мера не будет невыгодна, рассказал 31 декабря исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Он напомнил, что Вашингтон имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии.

«Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, которая восстанавливается после кризиса», — сказал финансист в интервью «Прайм».

В 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений, к которой подключены ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз.

Как добавил Тузов, если Россия в 2021 году введет цифровой рубль, необходимость в международной платежной системе вовсе отпадет, так как контрагенты смогут проводить платежи без нее.

Если произойдет внезапное отключение РФ от SWIFT, то это вызовет панические валютные колебания, но после короткого периода курс валют к рублю вернется в норму, подытожил он.

Ранее в декабре сообщалось, что команда избранного президента США Джозефа Байдена готовит для России новые санкции. Политик хочет наказать Москву за якобы совершенную хакерскую атаку, отключив ее от международной платежной системы SWIFT.