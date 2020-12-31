Прямой эфир
Мир
Российские военные поздравили детей в Сирии с Новым годом
Общество
На Сахалине восстановили электроснабжение Углегорского района
Мир
В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов
Мир
Трамп вернется из отпуска в Вашингтон 31 декабря
Мир
Китай выразил протест в связи с проходом кораблей США в Тайваньском проливе
Наука
Рогозин заявил о продолжении подготовки к перевооружению отрасли в 2021 году
Мир
США повысят пошлины на некоторые товары из ЕС
Общество
Загсы Москвы подготовили особые церемонии бракосочетания 31 декабря

Сборная России в овертайме обыграла команду Швеции на МЧМ по хоккею

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 4:3.

Шведская ступенька: сумеет ли Россия выиграть группу МЧМ
Для первого места нашей сборной достаточно победить скандинавов

Шайбы в ворота соперников забросили Егор Афанасьев (8-я минута) и Родион Амиров (20), Кирилл Кирсанов (50) и Марат Хуснутдинов (64). В составе шведской команды отличились Арвид Костмар (15), Александр Хольц (36), Ноэль Гунлер (60).

Гол Родиона Амирова на первой минуте встречи отменили, так как капитан российской сборной Василий Подколзин блокировал шведского вратаря.

По итогам проведенных матчей сборная России занимает первое место в своей группе с результатом в 8 очков.

Далее следуют Швеция, набравшая 7 очков, США с 6 очками и Чехия с 3 очками. Последнее место занимает Австрия, которой пока не удалось набрать ни одного очка.

Вечером 31 декабря состоится матч между Чехией и Австрией.

Ранее в четверг стало известно, что сбoрная Гeрмании по хoккею oбыграла кoманду Швeйцарии в мaтче группoвого этaпа мoлодежного чeмпионата мирa. Встреча завершилась сo счeтом 5:4.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020