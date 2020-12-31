Сборная России в овертайме обыграла команду Швеции на МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 4:3.

Шайбы в ворота соперников забросили Егор Афанасьев (8-я минута) и Родион Амиров (20), Кирилл Кирсанов (50) и Марат Хуснутдинов (64). В составе шведской команды отличились Арвид Костмар (15), Александр Хольц (36), Ноэль Гунлер (60).

Гол Родиона Амирова на первой минуте встречи отменили, так как капитан российской сборной Василий Подколзин блокировал шведского вратаря.

По итогам проведенных матчей сборная России занимает первое место в своей группе с результатом в 8 очков.

Далее следуют Швеция, набравшая 7 очков, США с 6 очками и Чехия с 3 очками. Последнее место занимает Австрия, которой пока не удалось набрать ни одного очка.

Вечером 31 декабря состоится матч между Чехией и Австрией.

Ранее в четверг стало известно, что сбoрная Гeрмании по хoккею oбыграла кoманду Швeйцарии в мaтче группoвого этaпа мoлодежного чeмпионата мирa. Встреча завершилась сo счeтом 5:4.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.