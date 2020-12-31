Российские военные поздравили детей в Сирии с Новым годом

Военнослужащие РФ установили на российской авиабазе Хмеймим в САР гигантскую елку и поздравили сирийских детей с наступающим Новым годом, сообщает 31 декабря Минобороны РФ.

На авиабазу приехали Дед Мороз и Снегурочка. Дети водили хороводы и читали сказочному волшебнику стихи, он поздравлял ребят и дарил им подарки. Праздничную атмосферу создал военный оркестр, исполнив популярные мелодии из советских мультфильмов.

По завершении праздника сирийские школьники поблагодарили российских военных за праздник и мирное время в стране.

В роли Деда Мороза выступил российский сержант, а в роли Снегурочки — старший лейтенант.

Ранее в декабре военнослужащие на авиабазе Хмеймим торжественно открыли Аллею инженерных войск и мемориал памяти саперов, погибших в локальных конфликтах.