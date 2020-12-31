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Врач рассказал о риске стать лежачим больным при легкой форме COVID-19

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Перенесенный даже в легкой форме COVID-19 может привести к тому, что человек станет лежачим больным. Об этом в четверг, 31 декабря, рассказал врач Коити Хирахата из токийской клиники Hirahata clinic.

По его словам, такие последствия затронули более трети заболевших COVID-19. При этом женщин среди них больше, чем мужчин, в целом же болезнь оказала наибольшее влияние на молодых людей.

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«У нас есть полная база данных по 378 пациентам, страдающим от последствий (COVID-19. — Ред.). Подавляющее большинство — это молодые люди до 40–50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Хирахата добавил, что люди, которые переносят болезнь в легкой форме, жалуются на симптомы в течение длительного времени. Например, состояние слабости может продлиться до нескольких лет или даже остаться на всю жизнь. Также многие страдают от симптомов депрессии, нарушения концентрации, головных болей, трудностей при дыхании, бессонницы, нарушения обоняния и т.д.

Кроме того, некоторые симптомы приходят с задержкой, заявил медик. В частности, слабость люди могут чувствовать через один или несколько дней с момента физической нагрузки, в перспективе они могут даже потерять способность двигаться и стать лежачими больными.

Другим распространенным последствием становится синдром хронической усталости. Таким пациентам сложно выполнять базовые вещи, такие как чистка зубов или поход в туалет. Они также подвержены риску превратиться в лежачих больных.

Хирахата подчеркнул, что во время болезни и после нее стоит отказаться от физических нагрузок и больше отдыхать, чтобы дать организму время на восстановление.

Ранее в декабре врач-иммунолог Владислав Жемчугов предупредил, что коронавирусная инфекция влияет на сосудистую систему организма, сокращая продолжительность жизни заболевшего COVID-19. Повреждение питающих сосудов может пагубно отразиться на почках, печени, сердце, мозге или нервной системе.

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