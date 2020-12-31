Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Калугой

Два легковых автомобиля столкнулись в Бабынинском районе Калужской области утром 31 декабря, погибли два человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла на трассе М-3 «Украина». Пострадали пять человек, в том числе один ребенок. О состоянии потерпевших информации не приводится.

По данным МЧС, участниками ДТП стали автомобили BMW и Chevrolet. Виновника происшествия установит дознание.

Накануне один человек погиб и один пострадал в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД в Москве, ведется расследование.