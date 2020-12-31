Прямой эфир
Мир
Российские военные поздравили детей в Сирии с Новым годом
Общество
На Сахалине восстановили электроснабжение Углегорского района
Мир
В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов
Мир
Трамп вернется из отпуска в Вашингтон 31 декабря
Мир
Китай выразил протест в связи с проходом кораблей США в Тайваньском проливе
Наука
Рогозин заявил о продолжении подготовки к перевооружению отрасли в 2021 году
Мир
США повысят пошлины на некоторые товары из ЕС
Общество
Загсы Москвы подготовили особые церемонии бракосочетания 31 декабря
Сюжет:

Российские дипломаты назвали факторы избавления от COVID-19 в Ухане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дисциплина и помощь со всего Китая стали главными факторами, которые помогли Уханю справиться с распространением коронавируса. Об этом в беседе с «РИА Новости» 31 декабря рассказали российские дипломаты, которые занимались эвакуацией граждан РФ из очага эпидемии.

Чем дальше — тем ближе: зачем человечеству нужен был коронавирус?
Деятели искусства рассказали «Известиям» свои версии главного события уходящего года

Первый секретарь посольства России в Китае Максим Цыганков отметил, что для китайцев «правило есть правило», они неукоснительно соблюдают его и не прячутся от родственников и властей. Именно такая дисциплина помогла победить эпидемию в городе, добавил он.

Кроме того, Цыганков рассказал, что во время эвакуации россиян самолеты вылетали ночью, а с 7:00 до 19:00 в город по воздушному коридору доставляли полицейских, военных, медиков, а также питание и воду. Цыганков заявил, что самолеты садились в аэропорту Уханя почти каждую минуту.

Первый секретарь посольства Константин Невежкин также отметил самодисциплину жителей Китая. Он подчеркнул, что дисциплина не просто «насаждалась сверху», а действительно шла от народа.

Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. На данный момент в городе нет ни одного заболевшего COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020