Российские дипломаты назвали факторы избавления от COVID-19 в Ухане

Дисциплина и помощь со всего Китая стали главными факторами, которые помогли Уханю справиться с распространением коронавируса. Об этом в беседе с «РИА Новости» 31 декабря рассказали российские дипломаты, которые занимались эвакуацией граждан РФ из очага эпидемии.

Первый секретарь посольства России в Китае Максим Цыганков отметил, что для китайцев «правило есть правило», они неукоснительно соблюдают его и не прячутся от родственников и властей. Именно такая дисциплина помогла победить эпидемию в городе, добавил он.

Кроме того, Цыганков рассказал, что во время эвакуации россиян самолеты вылетали ночью, а с 7:00 до 19:00 в город по воздушному коридору доставляли полицейских, военных, медиков, а также питание и воду. Цыганков заявил, что самолеты садились в аэропорту Уханя почти каждую минуту.

Первый секретарь посольства Константин Невежкин также отметил самодисциплину жителей Китая. Он подчеркнул, что дисциплина не просто «насаждалась сверху», а действительно шла от народа.

Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. На данный момент в городе нет ни одного заболевшего COVID-19.