На Сахалине восстановили электроснабжение Углегорского района

Электроснабжение Углегорского района Сахалина после крупной аварии, произошедшей в четверг, 31 декабря, восстановлено. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Крупную энергетическую аварию оперативно устранили в Углегорском районе. Сегодня без электричества там остались сразу все населенные пункты. Проблему удалось устранить в течение часа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что без электричества в общей сложности осталось более 21 тыс. жителей района. Авария произошла около 12:00 31 декабря (04:00 мск).

По информации пресс-службы регионального правительства, массовые аварийные отключения электроэнергии произошли из-за снегопада. Налипание снега и льда спровоцировало обрыв сетей.

Также 31 декабря обесточивание произошло в двух населенных пунктах под Иркутском, без света осталось более 3 тыс. человек.