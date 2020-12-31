Калужский Дед Мороз рассказал о пожеланиях взрослых на Новый год

Калужский Дед Мороз в четверг, 31 декабря, рассказал, с какими просьбами к нему обращаются дети и взрослые.

«Взрослые просят, чтобы жизнь была хорошей. Про жизнь задают вопросы. Чтобы все были здоровы, чтобы ушла пандемия», — поделился он с «РИА Новости».

Дети же, по его словам, хотят телефоны, компьютеры и другие гаджеты, иногда конфет. Сказочный волшебник отметил, что «дети идут в ногу со временем, потому что сейчас что в магазинах они видят, в рекламе, то и просят».

В 2020 году Калуга получила статус новогодней столицы России.

В рамках проекта «Новогодняя столица России» в центральном парке города была открыта резиденция Деда Мороза. Дети смогут посетить ее в период с 1 по 9 января.

Министерство культуры РФ создало проект в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.

Ранее, 30 декабря, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому в письме Деду Морозу 29% россиян попросят о здоровье для себя, родственников и всех людей в мире. Вторым по популярности желанием стало окончание распространения коронавирусной инфекции, вакцина от COVID-19 и снятие ограничений.