Прямой эфир
Мир
Российские военные поздравили детей в Сирии с Новым годом
Общество
На Сахалине восстановили электроснабжение Углегорского района
Мир
В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов
Мир
Трамп вернется из отпуска в Вашингтон 31 декабря
Мир
Китай выразил протест в связи с проходом кораблей США в Тайваньском проливе
Наука
Рогозин заявил о продолжении подготовки к перевооружению отрасли в 2021 году
Мир
США повысят пошлины на некоторые товары из ЕС
Общество
Загсы Москвы подготовили особые церемонии бракосочетания 31 декабря

Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве в жилом доме в Риге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате взрыва в трехэтажном жилом доме в районе Агенскалнсе в Риге в ночь на 31 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

На странице службы в Twitter сообщается, что из здания были эвакуированы пять человек, троих спасли пожарные. Один из спасенных был погребен под завалами частично разрушенного здания, на его спасение ушло более часа, отмечает «Интерфакс».

Как пишет Delfi, трехэтажное здание частично обрушилось. Огонь охватил второй и третий этажи, горят конструкции крыши. Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша рассказала, что на месте работает семь бригад скорой, а также врачи-реаниматологи.

Кроме того, она добавила, что медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим. Двое из них получили серьезные травмы.

Сообщение о взрыве было получено в 01:22 (02:22 мск) четверга, 31 декабря. По словам очевидцев, в результате взрыва крыша здания отлетела в соседний парк.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020