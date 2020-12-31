Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве в жилом доме в Риге

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате взрыва в трехэтажном жилом доме в районе Агенскалнсе в Риге в ночь на 31 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

На странице службы в Twitter сообщается, что из здания были эвакуированы пять человек, троих спасли пожарные. Один из спасенных был погребен под завалами частично разрушенного здания, на его спасение ушло более часа, отмечает «Интерфакс».

Как пишет Delfi, трехэтажное здание частично обрушилось. Огонь охватил второй и третий этажи, горят конструкции крыши. Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша рассказала, что на месте работает семь бригад скорой, а также врачи-реаниматологи.

Кроме того, она добавила, что медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим. Двое из них получили серьезные травмы.

Сообщение о взрыве было получено в 01:22 (02:22 мск) четверга, 31 декабря. По словам очевидцев, в результате взрыва крыша здания отлетела в соседний парк.