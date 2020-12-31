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В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов

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Авиакомпании Японии отменили по меньшей мере 143 внутренних рейса из-за сильных снегопадов, которые обрушились 30 декабря на ряд регионов страны. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает телеканал NHK.

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В основном речь идет о маршрутах между японскими мегаполисами Токио и Осака и северными префектурами.

Кроме того, из-за снегопадов на нескольких линиях экспрессов «Синкансэн» ограничили скорость движения.

Также, по информации телеканала, вечером 31 декабря будет приостановлено сообщение на линии в районе префектуры Ямагата, движение на одной из магистралей на юго-западном острове Кюсю планируется перекрыть.

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов погиб пожилой мужчина в префектуре Иватэ. Он убирал снег на тракторе и, не справившись с управлением, съехал в реку.

Метеорологическое управление Японии предупредило, что с 30 декабря по 1 января из-за масс холодного воздуха на побережье Японского моря в стране ожидаются сильные снегопады и бури. Прогнозировалось, что в северных районах и на побережье в среду выпадет до 90 см снега, а в новогоднюю ночь — еще 80–120 см.

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