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Трамп вернется из отпуска в Вашингтон 31 декабря

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Действующий президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон из отпуска раньше, чем ожидалось, а именно в четверг, 31 декабря. Об этом со ссылкой на ежедневный публичный график главы государства, распространяемый Белым домом, сообщил телеканал CNN.

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Отмечается, что действующий американский лидер и его супруга Мелания Трамп покинут Флориду и направятся в Белый дом в 11:00 (19:00 мск) 31 декабря.

Ранее телеканал со ссылкой на источник сообщал, что Трамп может пропустить ежегодную вечеринку по случаю Нового года в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Сам же Трамп заявлял, что прибудет в Вашингтон 6 января, когда конгресс официально утвердит результаты голосования выборщиков на президентских выборах.

Также сообщалось, что сенатор-республиканец Джош Холи намерен на этом заседании выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков, что ненадолго отложит признание Джо Байдена президентом.

28 декабря Трамп в очередной раз призвал сенаторов-республиканцев бороться за оспаривание итогов выборов главы государства.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Действующий глава Белого дома убежден, что голосование прошло с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

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