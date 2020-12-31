Один человек погиб из-за снегопадов в Японии

Пожилой мужчина стал жертвой снегопадов в японской префектуре Иватэ. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что 70-летний местный житель был обнаружен в реке в префектуре Иватэ. Предположительно, он вез на тракторе собранный снег, сорвался в реку и не смог выбраться.

Ранее метеорологическое управление Японии предупредило, что с 30 декабря по 1 января из-за масс холодного воздуха на побережье Японского моря ожидаются сильные снегопады и бури. Прогнозировалось, что в северных районах и на побережье в среду выпадет до 90 см снега, а в новогоднюю ночь — еще 80–120 см.

Местным жителям рекомендовали не покидать дома без особой необходимости.

Пик холодов и снегопадов ожидается в новогоднюю ночь.