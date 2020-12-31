Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 31 декабря

В Москве в последний день 2020 года ожидается облачная погода временами осадки. Местами гололедица и до плюс двух градусов. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до минус одного градуса.

В Московской области в дневные часы температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до двух градусов тепла.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

Ранее в среду стало известно, что в праздничную новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу. Такой режим будет сохранятся в столичном регионе в течение 36 часов.