Минздрав выдал ФМБА разрешение на испытания лекарства от COVID-19

Минздрав России выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на клинические исследования лекарства от коронавируса, созданного учеными Института имммунологии в рамках государственного задания. Об этом агентство сообщало на своем сайте в среду, 30 декабря.

Отмечается, что минздрав разрешил первую фазу клинических исследований препарата по итогам экспертизы его доклинических исследований. На данный момент ученым предстоит изучить переносимость и безопасность препарата у здоровых добровольцев, набор которых уже ведется.

О планах агентства начать клинические испытания своего препарата-антидота против COVID-19 стало известно накануне. Также в ФМБА разработали препарат для профилактики или угнетения цитокиновой реакции при самых сложных формах коронавирусной инфекции.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Вакцину назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».