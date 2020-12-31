США повысят пошлины на некоторые товары из ЕС

Члены торгового представительства США в среду, 30 декабря, объявили о повышении пошлин на некоторые виды продукции из Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление торгового представительства США.

По его информации, в ведомстве увеличивают размер пошлин на определенные виды неигристых вин, а также на коньяки и другие виды бренди из Франции и Германии, а также — на детали, используемые при сборке самолетов.

В представительстве не уточнили, когда повышение пошлин вступит в силу, однако подчеркнули, что подробности будут раскрыты «в ближайшее время».

По информации агентства, данное повышение пошлин представляет собой новый шаг в рамках многолетнего спора между США и Евросоюза по вопросам субсидирования авиапроизводителей. Речь идет о тяжбе с участием американской компании Boeing и европейской корпорации Airbus.

В ноябре Европейский союз (ЕС) ввел новые тарифы на американские промышленные и сельскохозяйственные товары на $4 млрд в рамках дела Boeing.

Осенью 2019 года США повысили пошлины на некоторые европейские товары. Арбитраж ВТО разрешил ввести пошлины на европейские товары и услуги почти на $7,5 млрд из-за скандала с субсидированием странами ЕС Airbus.

В конце июля 2020 года в Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции в отношении США, если американская сторона откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС.