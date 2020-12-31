При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
В результате пожара, возникшего в жилом доме в поселке Агинское Саянского района Красноярского края, погибли четыре человека. Об этом в четверг, 31 декабря сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
По информации ведомства, возгорание произошло в 01:04 мск в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме. По предварительным данным, погибли четыре человека.
Пожар уже потушен, причины уточняются.
На месте ЧП работали 22 человека и семь единиц техники.
30 декабря три человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Илим Забайкальского края.