При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

В результате пожара, возникшего в жилом доме в поселке Агинское Саянского района Красноярского края, погибли четыре человека. Об этом в четверг, 31 декабря сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло в 01:04 мск в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Пожар уже потушен, причины уточняются.

На месте ЧП работали 22 человека и семь единиц техники.

30 декабря три человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Илим Забайкальского края.