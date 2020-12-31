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Более 3 тыс. человек под Иркутском остались без света из-за аварии

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Аварийное отключение электроэнергии произошло в четверг, 31 декабря в двух населенных пунктах под Иркутском, без света в остались более 3 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

Отмечается, что причиной отключения стал незаконно размещенный на опорах линии электропередачи кабель неизвестного владельца, от этого кабеля произошло перегорание провода, передает ТАСС.

«В настоящий момент частично обесточено село Хомутово и деревня Позднякова — 3015 жителей», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что аварию устранят ориентировочно к 14:00 (9:00 мск) четверга. Энергетики готовят заявление в полицию по поводу незаконного присоединения к сетям.

Температура воздух в Иркутске и пригороде утром в четверг — минус 34 градуса, днем — минус 27.

Ранее, 30 декабря, сообщалось, что около 2 тыс. жителей Великолукского района в Псковской области остались без света из-за снежного циклона и ледяного дождя.

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