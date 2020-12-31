Захарова назвала слова главы МИД Украины о Крыме «заявлением из преисподней»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пообещал сделать Крым «адской темой» для России.

«Заявление из преисподней», — написала российский дипломат на своей странице в Facebook в среду, 30 декабря.

Ранее в этот же день Кулеба в интервью телеканалу «ТСН» заявил, что тема Крыма должна быть для Москвы «адской, а не священной». Он также выразил надежду, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.

На слова министра также отреагировала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. В беседе с «РИА Новости» она назвала его заявление плодом больной фантазии. Гридчина добавила, что в вопросе «адской темы» украинским политикам нет равных.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с агентством отметил, что подобные заявления из уст украинских политиков — не более чем самовнушение, что они на что-то способны.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву по вопросу статуса Крымского полуострова у Киева не появится. Он также посоветовал Кулебе вывесить украинский флаг у себя на балконе.

В состав Российской Федерации Крым вошел в марте 2014 года по итогам референдума. За присоединение к России высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев результаты голосования не признает.