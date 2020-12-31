Сенат США попробует преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет 1 января

Сенат США проголосует по вопросу о преодолении вето действующего президента страны Дональда Трампа на оборонный бюджет в пятницу, 1 января. Такие данные следуют из расписания сената.

По предварительным прогнозам, вето может быть преодолено двумя третями голосов, так как изначально именно таким большинством был принят законопроект изначально, пишет «РИА Новости».

29 декабря палата представителей конгресса США преодолела вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на оборонный бюджет в размере $740 млрд.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, включающий пакет экономической помощи в размере $900 млрд в связи с пандемией COVID-19.

Отмечается, что с минувшей субботы безработные граждане США лишились бы пособий, если бы Трамп отказался подписать документ. Кроме того, подписание позволило избежать так называемого шатдауна до сентября 2021 года.

Американские законодатели не смогли согласовать полноценный бюджет к 1 октября, когда в США начался 2021 финансовый год. В результате принималось уже несколько резолюций о продлении финансирования госучреждений. Последняя, на один день, была подписана Трампом 20 декабря.

В этот же день республиканцы и демократы в конгрессе США смогли уладить разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти $900 млрд.