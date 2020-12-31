Сотрудник тюрьмы США сообщил о предоставлении Буту антибиотиков

Сотрудник тюрьмы в американском городе Марион сообщил адвокату россиянина Виктора Бута Алексею Тарасову, что российскому гражданину были предоставлены антибиотики. Об этом со ссылкой на защитника сообщил ТАСС в четверг, 31 декабря.

По словам Тарасова, он связался с представителями тюрьмы, чтобы обратиться с просьбой предоставить Буту всю необходимую помощь на фоне сообщений об ухудшении его состояния здоровья. Надзиратель сообщил, что Буту предоставили антибиотики и добавил, что состояние россиянина улучшилось.

При этом Тарасов отметил, что на данный момент у него не было возможности самому поговорить по телефону с Бутом, чтобы проверить полученную информацию.

30 декабря Алексей Тарасов заявил, что намерен обратиться к надзирателю исправительного учреждения, чтобы его подзащитному оказали всю необходимую медицинскую помощь. Супруга Бута сообщила, что у него воспаление.

В начале августа сообщалось, что семья и российские дипломаты в Вашингтоне в течение почти двух недель не могли связаться с Бутом. Наладить связь с ним удалось лишь 6 августа.

Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии».