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Российские военные в Таджикистане поздравили ветеранов с Новым годом

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Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане вместе с юнармейцами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы с Новым годом.

Военнослужащие передали ветеранам подарки и продуктовые наборы, а также вручили новогодние открытки с поздравлениями от командования и всего личного состава военной базы.

Дети в свою очередь подготовили для ветеранов музыкальные поздравления, исполнив мелодии советских композиторов.

Ветераны и члены их семей тепло встретили гостей и пригласили их за стол. За чашкой чая фронтовики рассказали о своей службе и жизни во время Великой Отечественной войны и после нее.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший российский военный объект за пределами страны. База располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Ранее 31 декабря сообщалось, что с Новым годом ветеранов и военнослужащих поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

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