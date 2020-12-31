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В новогоднюю ночь доступ на Красную площадь будет ограничен

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В Москве с 18:00 четверга, 31 декабря, ограничат доступ граждан на Красную площадь.

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«В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы столичного Департамента региональный безопасности и противодействия коррупции.

Как уточнили в пресс-службе ГУМВД по Москве, каток на Красной площади 31 декабря будет работать до 19:00.

Власти Москвы поздравили горожан и гостей столицы с наступающими Новым годом и Рождеством и призвали не посещать в праздничные дни людные места.

Накануне стало известно, что московские парки останутся открытыми всю новогоднюю ночь, однако праздничные мероприятия в них проходить не будут. 31 декабря все катки, расположенные на территориях столичных парков культуры и отдыха, будут работать до 22:00, отмечает телеканал 1 января прийти на них можно будет с 10:00.

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