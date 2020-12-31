Стоимость биткоина достигла отметки в $28 927

Биткоин побил очередной рекорд в этом году. Стоимость криптовалюты к вечеру 30 декабря достигла отметки в $28 927. Рост цены за сутки составил около 7%, сообщает телеканал «Известия». Позднее биткоин упал до $28 739. Криптовалюта начала стремительно расти в середине декабря. В воскресенье её стоимость впервые превысила $28 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.