Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Новым годом

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил в четверг, 31 декабря, военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом. Обращение опубликовано на сайте оборонного ведомства.

Глава Минобороны обратил внимание на то, что пандемия «круто изменила привычный уклад жизни», но в результате борьба с ней лишь больше сплотила людей.

«Мы сделали очередной шаг вперед. Российская армия стала еще более современной и технологичной. Сегодня она способна дать достойный ответ на любые угрозы, защитить суверенитет страны и мирную жизнь ее граждан», — сказал он.

Развитие и укрепление российской армии, Шойгу назвал заслугой всех тех, кто честно и ответственно исполняет свой служебный долг, добросовестно трудится в интересах укрепления обороноспособности страны и приумножает славные традиции поколений победителей.

«Мы свято чтим подвиг ветеранов, спасших мир от нацизма. Будем и впредь давать отпор всем, кто пытается исказить нашу историю, принизить вклад в Великую Победу. Самые добрые пожелания тем, кто в праздники несет службу на боевом посту, отстаивает национальные интересы России за ее пределами, выполняет миротворческие и гуманитарные миссии. Искренняя благодарность нашим военным медикам, строителям, войскам РХБ защиты. Вы и сегодня на передовой», — подчеркнул министр.

В заключение Шойгу пожелал военнослужащим здоровья и благополучия, а также чтобы наступающий год принес им счастье и удачу, подарил радость встреч с друзьями и близкими.

Ранее, 25 декабря, глава военного ведомства принял участие в акции «Елка желаний». Министр обороны снял с елки открытку с просьбой 15-летнего Евгения из Москвы, мечтающего о графическом планшете и пообещал исполнить мечту мальчика.