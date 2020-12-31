Один человек пострадал в результате взрыва в Риге

Один человек получил травмы в результате взрыва в жилом доме в рижском районе Агенскалнс. Из здания эвакуированы пять человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии.

Отмечается, что сообщение о взрыве было получено в 01:22 (02:22 мск) четверга, 31 декабря.

«В трехэтажном здании пострадали 2-й и 3-й этажи и крыша. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, пять человек были эвакуированы», — говорится в сообщении.

Как передает «РИА Новости» звук взрыва был слышен во многих районах Риги, в нескольких километрах от эпицентра в окнах задрожали стекла.

По словам одного из очевидцев, взрыв был очень мощным и громким. Сейчас на место происшествия прибыло «очень большое количество спасательных служб, полиции и пожарных».

Информации о причинах взрыва пока не поступало.