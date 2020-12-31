В Новый год салюты в Москве запустят на 11 площадках

Новогодние салюты в Москве запустят с 11 площадок. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

По информации ведомства, главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в 00:00, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту. Всего будут задействованы 11 площадок.

Кроме того, в 01:00 салюты в московское небо запустят на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка «Дружбы» в Ховрино, в саду имени Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив дома 41А по улице Гурьянова, на территории парка Южное Бутово, а также на территории ландшафтного парка «Митино».

Для обеспечения безопасности будет задействовано порядка 1100 сотрудников правоохранительных органов.

Новогодние представления и массовые культурные мероприятия, посвященные Новому году, отменены из-за пандемии.

Накануне ГУ МВД Москвы сообщило об ограничении движение транспорта на ряде участков дорог в столице из-за фейерверков в новогоднюю ночь.

29 декабря москвичам напомнили о запрете на запуск фейерверков на природных территориях.

13 декабря о запрещенных для запуска фейерверков местах рассказали в МЧС. Запуск фейерверков и салютов запрещен с балконов и крыш домов, а также внутри зданий и выступающих частях фасадов. Помимо этого, фейерверки нельзя запускать вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов и газопроводов, вблизи линий высоковольтной электропередачи.