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Специалисты МТО возвели два блочно-модульных городка в Нагорном Карабахе

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Специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России возвели в кратчайшие сроки два блочно-модульных городка в Степанакерте и населенном пункте Гетаван для создания комфортных, современных условий проживания и быта российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг, 31 декабря.

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Отмечается, что в городок заселились более 300 человек. Еще один такой городок на 60 человек в населенном пункте Каракенд планируется заселить в январе 2021 года.

Блочно-модульные городки — это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения, в том числе электроснабжением, отоплением и водоснабжением.

Места проживания укомплектованы необходимой мебелью, а также бытовой техникой. Кроме того, в преддверии Нового года внутренние помещения украсили новогодним убранством и елкой.

Также в Минобороны добавили, что на территории городка создан спортзал, баня, медпункт, а также комната для досуга, кладовая, столовая и продуктовый склад.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов и возвращение беженцев в Карабах.

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