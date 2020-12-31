Программу дорожного ремонта хотят расширить в Тверской области

В правительстве Тверской области проработают вопрос включения еще одной дороги в программу дорожного ремонта на 2021 год. Тему обсудили на встрече губернатора Игоря Рудени и главы Фировского района Елены Самодуровой.

Автодорога соединяет 12 населенных пунктов и является важной транспортной артерией. Ранее в районе по нацпроекту был отремонтирован 56-километровый участок трассы Красномайский – Фирово, передают Тверские ведомости.

Помимо дорог на встрече обсудили ремонт зданий Великооктябрьской врачебной амбулатории и Сосновского офиса врача общей практики, приобретение флюорографического аппарата для Фировской ЦРБ, капремонт в детской школе искусств и ремонт кровли в местном доме культуры.